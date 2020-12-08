الرئيس العراقي يطالب سلطات إقليم كردستان بالاستماع لمطالب المتظاهرين

طالب الرئيس العراقي برهم صالح سلطات إقليم كردستان اليوم الثلاثاء بالاستماع لمطالب المتظاهرين المشروعة والمتعلقة بتحسين ظروف المعيشة وعدم اللجوء إلى استخدام العنف.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله، في بيان أصدره اليوم: "نُتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في مدينة السليمانية منذ أيام، من تظاهرات واحتجاجات شعبية وما رافقها من أعمال عنف، أدّى الى إصابة عدد من المواطنين والقوات الأمنية، وتعرض عددٍ من المباني إلى الحرق والدمار".

وأضاف: "نؤكد على أن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول يجب احترامه وعدم التجاوز عليه، ومن حق المواطنين التظاهر سلمياً للمطالبة بحقوقهم المشروعة، خصوصاً تلك المرتبطة بتأمين العيش الكريم لهم ولعائلاتهم من الرواتب وتحسين الأوضاع والخدمات العامة".

وتابع صالح: "يجب على السلطات ذات العلاقة تلبية هذه المطالب، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، وذلك عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، وانتهاج الطرق الحقيقية في الإصلاح، إذ أن التجاوز على المال العام والفساد الإداري والمالي والسلب والنهب والتهريب يجب أن يتوقف".

وطالب الرئيس القوات الأمنية في الإقيلم بالتصرف وفقا للقانون والابتعاد عن استخدام العنف، وفسح المجال أمام وسائل الإعلام لممارسة عملها بحرية دون تقييد أو تضييق أو اعتداء"، داعيا المواطنين إلى احترام القوات الأمنية والمحافظة على الممتلكات العامة والأمن العام.

وشدد صالح على ضرورة ابتعاد المتظاهرين والقوات الأمنية عن العنف وعدم افساح المجال أمام وقوع "نتائج لا تُحمد عقباها"، داعيا الجهات المشاركة في الحكومة إلى العمل بجدية وبأقصى سرعة، لإيجاد حلول جذرية للأزمات من أجل تلبية مطالب المواطنين.

وأكد صالح أن "الطريق الأفضل أمام حكومة الإقليم لحل الأزمة المالية التي تعصف بها هو العمل على التوصل لاتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية في ما يتعلق بالرواتب ومستحقات الإقليم من أجل توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين".