سياسيون أمريكيون: رغم تشبث ترامب بالاقتراع إلا أنه يخسر بالانتخابات

يواصل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وحلفاؤه رفع قضايا جديدة، وإعادة تدوير نفس الادعاءات حول تزوير نتائج الانتخابات الأمريكية، حتى بعد أن أعلن المدعي العام لترامب أن وزارة العدل لم تكشف عن أي احتيال واسع النطاق.
وقال كينت جرينفيلد، الأستاذ في كلية الحقوق في كلية بوسطن، "ستستمر هذه الاستراتيجية خاسرة، وهو أمر سيئ بالنسبة له بطريقة ما، إنه سيخسر الانتخابات مرة أخرى عدة مرات، ولا تزال نرجسيته تفاجئني"، وفقا لما ذكرته "أسوشييتد برس".
وفي حصيلة أسوشيتد برس، لما يقرب من 50 قضية رفعتها حملة ترامب وحلفاؤه، تم رفض أو إسقاط أكثر من 30 قضية، حيث حقق ترامب فوزًا صغيرًا واحدًا فقط، وهي قضية تتحدى قرارًا بتأجيل الموعد النهائي لتقديم إثبات هوية مفقودة لبعض بطاقات الاقتراع الغيابي وبطاقات الاقتراع عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.
تصفية الطعون القانونية التي قدمها الرئيس
وفي ولاية ويسكونسن، رفضت المحكمة العليا المنقسمة الاستماع إلى دعوى ترامب، التي تسعى إلى استبعاد أكثر من 221 ألف بطاقة اقتراع، في أكبر مقاطعتين ديمقراطيتين بالولاية، مدعية حدوث مخالفات في طريقة إدارة الاقتراع الغيابي.
وكررت القضية مزاعم رفضها مسئولو الانتخابات في تلك المقاطعات، في وقت سابق، خلال إعادة فرز الأصوات التي أثرت بالكاد على هامش فوز بايدن بنحو 20700 صوت، ورفع ترامب دعوى قضائية مماثلة في محكمة اتحادية يوم الأربعاء الماضي.
في غضون ذلك، استمع قاضٍ في ولاية أريزونا إلى الحجج في قضية تطعن في نتائج الانتخابات رفعتها كيلي وارد، رئيس الحزب الجمهوري في أريزونا، حيث يقول محامو وارد إن فحص 100 بطاقة اقتراع وجد مشكلتين: تم تسجيل تصويت شخص واحد لصالح ترامب في نهاية المطاف على أنه تصويت بايدن، وتم إلغاء تصويت شخص آخر لترامب عندما اشتمل الاقتراع المستنسخ على أصوات لكل من شاغل الوظيفة الجمهوري ومرشح مكتوب.
وبعد طردها مؤخرًا من الفريق القانوني لترامب، رفعت المحامية المحافظة سيدني باول دعاوى قضائية جديدة في أريزونا وويسكونسن هذا الأسبوع، مليئة بالأخطاء والمؤامرات الجامحة حول تزوير الانتخابات، وقال أحد المدعين في قضية ويسكونسن إنه لم يوافق أبدًا على المشاركة في القضية.
القضايا التي أثارتها حملة ترامب وحلفاؤه هي قضايا نموذجية في كل انتخابات، سواء مشاكل التوقيعات والمظاريف السرية والطوابع البريدية على بطاقات الاقتراع بالبريد، أو احتمال خطأ أو فقدان عدد صغير من بطاقات الاقتراع.
وقال مسئولو الانتخابات من كلا الحزبين إن الانتخابات سارت على ما يرام، وقال المدعي العام ويليام بار لوكالة أسوشيتيد برس، اليوم الثلاثاء، إن وزارة العدل لم تكشف عن أي دليل على وجود تزوير واسع النطاق للناخبين يمكن أن يغير نتيجة الانتخابات.
حيل ترامب مستمرة
وبعد إخفاقه في الحصول على أي جاذبية في المحكمة، يتجه ترامب وحلفاؤه الآن إلى الأحداث مع المشرعين الجمهوريين والتجمعات في ولايات مثل بنسلفانيا وجورجيا وميشيجان، حيث يمكنهم استخدام مزاعم لا أساس لها من الاحتيال؛ لتحريض القاعدة الموالية للرئيس.
وفي اجتماع حاشد في جورجيا يوم الأربعاء الماضي، اقترح باول ومحامٍ آخر مؤيد لترامب، هو لين وود، أن يجلس الناخبون الجمهوريون خارج انتخابات الإعادة في يناير التي ستقرر السيطرة على مجلس الشيوخ؛ بسبب احتمال حدوث تزوير.
وفي ميشيغان، حث رودي جولياني، المحامي الشخصي لترامب، النشطاء الجمهوريين على الضغط، بل وحتى تهديد، الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري؛ لمنح أصوات الولاية الانتخابية البالغ عددها 16 إلى ترامب، على الرغم من فوز بايدن بـ 154 ألف صوت.
وقال ترامب في مقطع الفيديو الذي نشره يوم الأربعاء الماضي، إن هناك حقائق وأدلة على مؤامرة جماعية قام بها الديمقراطيون لسرقة الانتخابات وهي حجة مماثلة قدمها جولياني وآخرون أمام القضاة لكنها لم تنجح إلى حد كبير.
تعود جذور معظم مزاعمهم إلى نظريات المؤامرة حول آلات التصويت غير الصحيحة، وإفادات مراقبي الاستطلاع الحزبيين الذين ادعوا أنهم لم يقتربوا بما يكفي لرؤية فرز الأصوات؛ بسبب احتياطات السلامة في جائحة فيروس كورونا.
وغرد المدعي العام لولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، بعد مشاهدة الفيديو ليلة الأربعاء الماضي: "لم أسمع أي حقائق أو أدلة.. ما سمعته كان كلامًا حزينًا على فيسبوك من رجل خسر الانتخابات".
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا