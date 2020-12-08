 فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شرق كفر الزيات السبت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شرق كفر الزيات السبت

علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 10:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 10:41 ص

قالت المهندسة أماني هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شرق كفر الزيات يوم السبت 12 ديسمبر، من الساعة ٧ صباحا وحتي الساعة ٩ من صباح نفس اليوم، لعمل الصيانة والنظافة الدورية.

 

وأوضحت أن الأماكن التي تتأثر بفصل التيار الكهربائي هي: ميدان عربي - شارع الجيش و مناطق (السرق - الثانوية - حسيبة - السريع من كوبري الزيات وحتى البنزينة - الموقف - السلخانهة - الكورنيش - المرشحات - مخازن المرور).

 

وأشارت إلى تأثر القرى الآتية: ديما - كفر يعقوب - برما - كفر الشوربجي - بلشاي - قرية قصر نصر الدين - أبو الغر - اكوا الحصة - النصارية - منشية سليمان، والعزب والقرى الصغيرة المجاورة.

 

ولفتت إلى استمرار فصل التيار الكهربائي حتى الساعه ١١ لمغذيات خروج السلخانة والجندي والجلاء

والأماكن التي تتأثر بالفصل هي: منطقة عرابي - حسيبة - أبو عوف - السلخانة - منطقة السنترال - شارع الجلاء - منطقة السوق.

 

وأهابت بقاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.

 


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