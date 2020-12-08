فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شرق كفر الزيات السبت

قالت المهندسة أماني هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شرق كفر الزيات يوم السبت 12 ديسمبر، من الساعة ٧ صباحا وحتي الساعة ٩ من صباح نفس اليوم، لعمل الصيانة والنظافة الدورية.

وأوضحت أن الأماكن التي تتأثر بفصل التيار الكهربائي هي: ميدان عربي - شارع الجيش و مناطق (السرق - الثانوية - حسيبة - السريع من كوبري الزيات وحتى البنزينة - الموقف - السلخانهة - الكورنيش - المرشحات - مخازن المرور).

وأشارت إلى تأثر القرى الآتية: ديما - كفر يعقوب - برما - كفر الشوربجي - بلشاي - قرية قصر نصر الدين - أبو الغر - اكوا الحصة - النصارية - منشية سليمان، والعزب والقرى الصغيرة المجاورة.

ولفتت إلى استمرار فصل التيار الكهربائي حتى الساعه ١١ لمغذيات خروج السلخانة والجندي والجلاء

والأماكن التي تتأثر بالفصل هي: منطقة عرابي - حسيبة - أبو عوف - السلخانة - منطقة السنترال - شارع الجلاء - منطقة السوق.

وأهابت بقاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.