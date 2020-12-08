وزير الخارجية الكندي يناقش جهود مكافحة كورونا مع نظرائه من 6 دول

استضاف وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، اليوم الإثنين، الدعوة الثانية عشرة لمجموعة التنسيق الوزاري بشأن جائحة كورونا (كوفيد-19) مع نظرائه من البرازيل وألمانيا وإيطاليا والمكسيك وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة.

ومع استمرار تعرض العديد من الدول الأعضاء لموجة ثانية من إصابات كوفيد-19، ناقشت المجموعة الجهود المحلية والدولية الخاصة بكل منها بشأن اللقاحات والتعافي الاقتصادي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية.

وأكد شامبين -إلى جانب وزراء الخارجية- أهمية وقف العدد المتسارع لحالات كوفيد-19 التي يواجهها العديد من بلدانهم.

كما أشار وزراء الخارجية إلى حملات التطعيم المقبلة، وإيجاد سبل للمساعدة في الوصول العالمي إلى اللقاحات.