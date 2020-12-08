 وزير الخارجية الكندي يناقش جهود مكافحة كورونا مع نظرائه من 6 دول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الكندي يناقش جهود مكافحة كورونا مع نظرائه من 6 دول

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 8:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 8:45 ص

استضاف وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، اليوم الإثنين، الدعوة الثانية عشرة لمجموعة التنسيق الوزاري بشأن جائحة كورونا (كوفيد-19) مع نظرائه من البرازيل وألمانيا وإيطاليا والمكسيك وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة.
ومع استمرار تعرض العديد من الدول الأعضاء لموجة ثانية من إصابات كوفيد-19، ناقشت المجموعة الجهود المحلية والدولية الخاصة بكل منها بشأن اللقاحات والتعافي الاقتصادي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية.
وأكد شامبين -إلى جانب وزراء الخارجية- أهمية وقف العدد المتسارع لحالات كوفيد-19 التي يواجهها العديد من بلدانهم.
كما أشار وزراء الخارجية إلى حملات التطعيم المقبلة، وإيجاد سبل للمساعدة في الوصول العالمي إلى اللقاحات.

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