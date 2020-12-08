 وزير داخلية البحرين يلتقي قائد الأسطول الخامس الأمريكي ويشيد بالشراكة الاستراتيجية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير داخلية البحرين يلتقي قائد الأسطول الخامس الأمريكي ويشيد بالشراكة الاستراتيجية

أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 5:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 5:01 م

أشاد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بالعلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أهمية التعاون المستمر في تطوير أساليب المراقبة الأمنية البحرية.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الثلاثاء، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس الفريق بحري صمويل بابارو والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى البحرين مارجريت ناردي.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) تم خلال اللقاء بحث مجالات التنسيق الأمني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد الجانب الأمريكي، خلال اللقاء، على تطوير التعاون المشترك من منطلق أن الهدف واحد ويخدم الجانبين، معربين عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل حفظ الأمن وتعزيز السلامة العامة.

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