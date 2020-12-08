الحكومة اليابانية تقترح حزمة تحفيز إضافية لمعالجة آثار كورونا على الاقتصاد

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدى سوجا، إن الحكومة اقترحت حزمة تحفيز إضافية تزيد قيمتها على 700 مليار دولار؛ لمعالجة آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأضاف سوجا -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء- "أن هذه الحزمة الاقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الوظائف واستمرار الأعمال وإنعاش الاقتصاد وفتح طريق للنمو والتطور بما في ذلك التكنولوجيا الخضراء والرقمية".

وأوضح أن الإجراءات ستشمل دعم المستشفيات ودور رعاية المسنين، فضلا عن المساعدات المالية للشركات، وستعمل الحزمة على زيادة الاستثمار في التقنيات الخضراء، حيث تحاول اليابان التحول إلى بصمة كربون صفرية بحلول عام 2050.

وأشار إلى أنه سيتم تمويل خطط تمديد برنامج يشجع السفر المحلي من خلال الحزمة الإضافية، كما أن الحكومة ستساعد الشركات في محاولتها تجنب تقليل أعداد الموظفين.