يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة والنصف من مساء غدا الأربعاء، الفيلم الروسي "يوميات الحصار" للمخرج أندري زايتسيف، وذلك في عرضه الدولي الأول ضمن الأفلام المشاركة في قسم عروض خاصة.

الفيلم يعرض بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه أثناء حصار لينينجراد من قبل النازيين في وقت الحرب العالمية الثانية في شتاء 1941، حيث تقطع أولجا، رحلة طويلة لمقابلة والدها، فيما تظنه اللقاء الأخير.

الفيلم الحاصل على جائزة سانت جورج الذهبية مــن مهرجان موسكو، يقدم مرثية ســينمائية لواحد من أطول وأقسى الحصارات في التاريــخ، حصــار لينينغراد.

يسـتخدم المخرج رحلة أولجا، ليعرض نماذج مختلفة من البشر الذين عانوا داخل الحصار، كما يستغل أماكن التصوير بعناية لتصبح أحد أبطال العمل وتساهم في توحد المشاهد مع هذه التجربــة القاسية.

ويمزج المخرج بين المشاهد الملونة وتلك التي بالأبيض والأسود، ليس فقـط للإشــارة إلى تغير الزمن ولكن إلى تغير الحالة النفسية والداخلية للشخصيات.