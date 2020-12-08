قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة تواصلت مع المهندس محمود الكومي، مخترع روبوت فحص مرضى كورونا، مشيرًا إلى تحديد موعد للقائه غدًا داخل مركز نظم المعلومات التابع للوزارة.

وأضاف بكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن المخترع من المقرر أن يلتقي عددًا من الأطباء المتخصصين في مجال الإنسان الآلي.

وأشار إلى أن «مركز نظم المعلومات كيان متخصص في التطوير وتطوير الأبحاث»، لافتًا إلى استقبال المخترع المصري في الـ12 ظهرًا؛ للوصول إلى تعاون بين الجانبين.

وأوضح متحدث الإنتاج الحربي أن «فتح كل المصانع والوحدات لأي شاب يمتلك فكرة تساعد في التطوير أو أي مجال آخر نهج الوزارة»، قائلًا إنه سيتم السماح لوسائل الإعلام بالتصوير داخل المصنع والمركز بمجرد وضع آلية للتعامل مع المشروع.

وصمم المهندس محمود الكومي، المتخصص في الميكاترونيكس، إنسانا آليا (روبوت) يتم التحكم فيه عن بُعد ويمكنه أخذ مسحات ممن يشتبه بأنهم مرضى كوفيد-19، في محاولة منه لمساعدة أفراد الأطقم الطبية خلال الجائحة.

وبعد أكثر من شهر من العمل، أصبح النموذج الحالي للروبوت قادرا على قياس درجات الحرارة وأخذ مسحات من الفم والتعرف على الوجوه، التي لا تغطيها كمامات وتقديم النصح للناس بخصوص الرعاية الصحية المناسبة.