الفيلم الألماني «أوندين» أفضل فيلم في جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

ضمن حفل أقيم بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبحضور النقاد العرب أعضاء لجنة التحكيم، أعلنت European Film Promotion ومركز السينما العربية عن فوز الفيلم الألماني Undine للمخرج كريستيان بيتزولد بـجائزة أفضل فيلم ضمن النسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية.

الفيلم يحكي قصة "أوندين" التي تعمل محاضرة تاريخية في التطوير العمراني ببرلين، لكن حين يهجرها الرجل الذي تحبه، تسيطر عليها الأسطورة القديمة، وهي أن عليها قتل الرجل الذي خدعها ثم العودة إلى المياه!

فيلم Undine سبق أن فاز بجائزتي فيبريسي والأسد الفضي لأفضل ممثلة في مهرجان برلين السينمائي الدولي، كما يُعرض حالياً في القسم الرسمي خارج المسابقة في مهرجان القاهرة، يوم الخميس 10 ديسمبر، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة في سينما أوديون بوسط البلد.

الناقدة علا الشيخ مدير جوائز النقاد للأفلام العربية تقول "بشكل شخصي سعدت بالنتيجة النهائية التي وصل اليها النقاد العرب في أن تكون جائزة أفضل فيلم أوروبي لـUndine للمخرج كريستيان بيتزولد الذي فازت بطلته باولا بير بـالدب الفضي لأفضل ممثلة في برلين، وسبب سعادتي الشخصية أن ثمة أفلام عندما تشاهدها تتمنى أن يشاهدها قدر كبير من الجمهور، وهذا الفيلم هو واحد منها، وشاءت الصدفة أن يتواجد هذا العام ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهي فرصة مهمة لمشاهدته والاستمتاع بتفاصيله".

جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية تضم لجنة تحكيم تتكون من 56 ناقداً من 14 دولة عربية، وتستهدف الفعاليات الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.