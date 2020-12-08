كوريا الجنوبية تسجل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 38 ألفا و775 إصابة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوكالة، أنه من بين الـ594 إصابة الجديدة، هناك 566 إصابة عدوى محلية و28 إصابة وافدة من الخارج.

ووصل عدد الإصابات المحلية في العاصمة سول وضواحيها إلى 385 إصابة، من بينها 212 إصابة في سول و146 إصابة في إقليم كيونج كي و27 إصابة في إنتشون بينما تم الإبلاغ عن 61 إصابة في أولسان، و25 إصابة في بوسان و15 إصابة في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي.

وانخفض عدد الإصابات الوافدة بمقدار 7 إصابات عن اليوم السابق إلى 28 إصابة، من بينها 16 إصابة من الولايات المتحدة وإصابة من كل من الفلبين، بنجلاديش، روسيا، ميانمار، اليابان، منغوليا، فيتنام، سويسرا، المكسيك، تنزانيا، نيجيريا وأستراليا.

وسجلت البلاد 3 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 552، وبلغت نسبة الوفيات 1.42% بينما وصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تعافيهم بشكل كامل وخروجهم من الحجر الصحي إلى 29 ألفا و650 شخصا.