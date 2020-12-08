وزير الصحة الألماني لا يستبعد تشديد الإغلاق بعد عيد الميلاد

صرح وزير الصحة الألماني ينس شبان بأنه لا يستبعد تشديد الإغلاق الجزئي بعد عيد الميلاد، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وفي تصريحات للبث المباشر لصحيفة "بيلد"، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، "لا أعرف كيف تسير الأمور مع الآخرين، لكن أهدأ فترة في العام هي فعليا الفترة من عيد الميلاد إلى بداية يناير المقبل، ولا يخطر على بالي فترة أفضل في العام لتقليل النشاط المجتمعي والمخالطات فيها".

ورأى أنه من المنطقي في ظل استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات، تقليل النشاط الحياتي بعض الشيء وتقليل المخالطات، وأنه يجب مناقشة هذا الأمر مع الولايات الآن.

وتابع أن الأمر الواضح، إذا لم نقلل الأعداد الآن ببطئ، وإذا لم تتحسن الأعداد ولا سيما في أقسام الرعاية المركزة، فإنه ستكون حاجة إلى إجراءات إضافية.

وتوقع شبان إمكانية إعطاء اللقاح المضاد لكورونا في ألمانيا "في رأس السنة أو في يناير المقبل على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أنه يتوقع صدور تصريح بتداول اللقاح في نهاية العام.

وأعرب الوزير عن تفاؤله قائلًا إن أطباء الأسرة يعطون حاليا أكثر من 20 مليون جرعة لقاح مضاد للأنفلونزا، وهذا يتم في غضون أسابيع قليلة، وعندما تصل لقاحات كورونا من الممكن أن يسير الأمر بسرعة.