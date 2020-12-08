تشتهر منطقة أنبارا شرق سريلانكا، بإنتاج الكركم الذي لا يستغنى عنه السريلانكيون في إعداد شوربة سودا المفضلة لديهم؛ إذ أن القليل منه يجعلها تتألق باللون الذهبي، لكن منذ لقى 50 مزارعا بقرية غناغلا نهاية التسعينيات، مصرعهم ذبحا أثناء الحصاد وغرقت المنطقة بويلات الحرب الأهلية، لينسى المزارعون في ظل المعاناة زراعة المزيد، ولتستورد سريلانكا بهاراتها المفضلة من الخارج حتى المبادرة الأخيرة التي أعادت الأمور إلى نصابها.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، لم يتخط إنتاج سريلانكا من الـ7000 طن حاجتها من الكركم عن 2000 طن فقط يزرعها المزارعون، والباقي يتم استيراده حتى قام جمع من المزارعين بقيادة دارفيان بندارا رئيس جمعية الإنتاجية الزراعية في أنبارا، بالتقدم بطلب للحكومة بمنع استيراد الكركم ودعم المزارعين؛ ما استجابت له وزارة الزراعة نهاية العام الماضي.

ويقول بندارا، إن قرار الحكومة بإيقاف الاستيراد ودعم برنامج المشاريع الصغيرة لمزارعي قرية غناغلا بزراعة الكركم أتت ثمارها سريعا، وحمت المزارعين من ويلات الأزمة الاقتصادية جراء الجائحة.

وبالفعل أدى إيقاف الاستيراد لرفع سعر كيلو الكركم الخام من 80 إلى 300 روبية، بينما سوى كيلو الكركم المعالج 4000 روبية في السوق.

ويقول ساماثليكا ويجنسين، مدير برنامج المشاريع الصغيرة، إنه تم دعم 100 مزارع بقروض ميسرة من البنك الزراعي وتوفير المعدات اللازمة لهم؛ نظرا لتعسر الكثيرين منهم ماليا بسبب الديون المتراكمة من قبل.

وأضاف ويجنسين، أن استغلال كل ربع فدان فقط بنشر 150 كيلوجراما من بذور الكركم فيه تمكن من إنتاج طنين من البهارات الفريدة في وقت قصير.

وتابع ويجنسين أن للكركم السريلانكي مزاياه العديدة؛ كإعطائه لونا أقوى من الأنواع الأخرى؛ ما يجعل الكميات الصغيرة منه كافية بجانب مزاياه العلاجية كمضاد للحساسية والتأكسد وعلاجه عدد من الأمراض.

وتقول يوسنيثا مابتونا، إنها تتوقع أن يغطي إنتاج القرويين من الكركم فبراير القادم نصف الحاجة المحلية للسوق، بينما سيكون بكميات جاهزة للتصدير عام 2022.

ويضيف ويجنسين أنه بعد نجاح المبادرة مع مزارعي قرية غناغلا، تم توسيع المبادرة لتشمل 150 مزارعين آخرين بـ5 مقاطعات سريلانكية.

ويقول بندارا، إنه بوسع المزارعين الآن استخدام الدخل من المحصول لتعليم أبنائهم وسداد ديونهم وشراء دراجات أو تكاتك كوسيلة تنقل.