السجن 10 أعوام لمتهمين بحيازة طربتين حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون، اليوم الثلاثاء، كلًا من: "أ.ع.ع"، سمسار، و"م.خ.ع"، مندوب بشركة خاصة، بالسجن 10 أعوام، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازتهما طربتين لمخدر الحشيش، وذلك في القضية رقم 14545 لسنة 2020 جنايات أول العامرية.



تعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد القبض على شخصين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.



توصلت التحقيقات، إلى أن عملية ضبط المتهمين جاءت عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث حول نشاطهما، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهما، وبحوزة الأول "كيس أسود" بداخله طربة لمخدر الحشيش، وبحوزة الثاني طربة لمخدر الحشيش، مخبأة داخل "كمر المنطلون" الذي يرتديه، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.



وبتحرير محضر إداري بالواقعة، ومواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة، بقصد الاتجار، والهاتفين المحمولين للاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.



وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم بحقهما، بعضوية المستشارين: عبد العظيم صادق، وعبد الغني محمد عطا الله، وأمانة سر، خميس قمر.