الرئاسات العراقية الثلاث تدعو إلى معالجة الظروف الاستثنائية جراء الأزمة الاقتصادية

أكدت الرئاسات الثلاث في العراق، اليوم الثلاثاء، دعمها لاستمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لحل المشاكل العالقة، وبما يضمن معالجة عادلة لتلك المشاكل وفق الدستور العراقي.



وذكر بيان للحكومة العراقية، أن الرئاسات الثلاث الجمهورية والحكومة والبرلمان وقادة الكتل السياسية عقدوا في القصر الحكومي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تم تخصيصه لعرض التطورات والمستجدات الراهنة وعرض الخطوط العامة للموازنة الاتحادية والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.



وأكد المجتمعون أن العراق يمر بظروف استثنائية، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على انتشار وباء كورونا، وأن الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري الذي يجب تبنيه في نطاق تضامن سياسي واجتماعي عراقي يعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسة.



وشدد المجتمعون على دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، وبما يضمن الحلول لتحصين الاقتصاد أمام الأزمات.



وبحسب البيان قدّم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عرضا لمبادرة الحوار الوطني الشامل التي تبنتها الحكومة من أجل تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها.