يعقد مجلس الدفاع في فرنسا اجتماعا جديدا، صباح غد الأربعاء، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس؛ من أجل تقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وذكرت قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاجتماع يهدف للتحضير لمؤتمر صحفي جديد من المقرر عقده، بعد غد الخميس، لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس ووزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران.

وأضافت القناة أنه من المتوقع أن يعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الفرنسيين عن الخطوات التالية من أجل تخفيف الحجر الصحي المفروض في البلاد منذ 30 أكتوبر الماضي؛ لمواجهة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وكان جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية قد قال، في 22 نوفمبر الماضي، إن عملية تخفيف قيود الحجر الصحي العام المفروض بهدف احتواء فيروس كورونا ستتم خلال الأسابيع المقبلة على ثلاث مراحل.