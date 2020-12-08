 فرض حظر تجول شامل في السليمانية وحلبجة بكردستان العراق - بوابة الشروق
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فرض حظر تجول شامل في السليمانية وحلبجة بكردستان العراق

علم العراق
علم العراق
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 9:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 9:40 م

قررت اللجنة العليا في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر للتجوال في أقضية ونواحي المحافظة، حيث شمل الحظر مدينة السليمانية وحلبجة ورابرين وإدارة كرميان.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الثلاثاء، باستشهاد متظاهرين اثنين وإصابة آخرين في مناطق تكية وسيد صادق بمحافظة السليمانية.

وقال إن مواطني أقضية رانية ودوكان وناحية تكية وحاجى، انطلقوا اليوم بتظاهرات في عدد من مناطق إقليم كردستان للمطالبة بتحسين الواقع المالي وتوفير فرص عمل ومشاريع خدمية، فضلا عن توزيع الرواتب في وقتها.

وأكد أن التظاهرات لا تزال مستمرة في جمجال وكفري وبنجوين وناحية سرقلا وقلعة دز ورانية، حيث تم إحراق عدد من مقرات الأحزاب في تلك المناطق


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