أدنوك الإماراتية تبدأ نشاطها في تجارة وتداول المنتجات المكررة

أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية الإماراتية "أدنوك"، رسميًا، بدء "أدنوك للتجارة العالمية" المشروع المشترك بين أدنوك 65% و"إيني" الإيطالية بنسبة 20% و"أو إم في" النمساوية بنسبة 15%، نشاطها في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة في الأسواق العالمية.



وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء، إن أدنوك للتجارة العالمية نظمت حفل افتتاح شارك فيه الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، وراينر سيل الرئيس التنفيذي لشركة "أو إم في" النمساوية.



كما شارك في الفعالية الافتراضية أعضاء من الإدارة التنفيذية العليا في شركات مجموعة أدنوك من بينهم "أدنوك للإمداد والخدمات"، و"أدنوك للتكرير"، و"أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية".



وقال سلطان أحمد الجابر إن الإعلان عن بدء أدنوك للتجارة العالمية نشاطها في تجارة وتداول المنتجات المكررة، يأتي ليمثل خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية المتكاملة 2030 للنمو الذكي، كما يعكس التركيز الدائم على تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة لعملائنا بأفضل المستويات.



وأضاف: "ستمكننا أدنوك من تعزيز فرص وصول منتجاتنا إلى أسواق وعملاء جدد عبر التعاون الوثيق مع شركائنا في إيني وأو إم في، كما ستساعد هذه الذراع التجارية الجديدة في تعزيز مهارات كوادرنا البشرية عبر الجمع بين أصحاب الخبرات الطويلة في مجال تجارة وتداول المنتجات مع الكوادر الشابة المواطنة، مما يتيح فرصًا واعدة للتطوير المهني لأبناء الإمارات وتحقيق مصادر دخل إضافية لأدنوك ولدولة الإمارات".



من جانبه، قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني إن إطلاق هذه الشركة التجارية العالمية الجديدة يمثل خطوة إضافية تسهم في تعزيز قدراتهم في مواجهة ديناميكيات وتطورات سوق الطاقة.



بدوره، أكد راينر سيل الرئيس التنفيذي لشركة "أو إم في" النمساوية أن بدء "أدنوك للتجارة العالمية" نشاطها التجاري يشير إلى نجاح شراكتهم في مجالات التكرير وتجارة وتداول المنتجات.