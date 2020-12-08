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رونالدو في هجوم يوفنتوس أمام برشلونة بقمة دوري الأبطال

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 9:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 9:18 م

أعلن أندريه بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي عن تشكيل فريقه لمباراة برشلونة، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل يوفنتوس لدور الستة عشر رفقة برشلونة، إلا أن مواجهة اليوم قد تلعب دورا في تحديد المتصدر.

ويأتي برشلونة في صدارة المجموعة 15 نقطة، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز الثاني وبرصيده 12 نقطة.

ويلعب يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي - دي ليخت - كوادرادو خ

ط الوسط: مكيني - آرثر ميلو - آرون رامسي

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - موراتا


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