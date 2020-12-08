 بالفيديو.. لحظة اعتراض البحرية الليبية لسفينة قادمة من تركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. لحظة اعتراض البحرية الليبية لسفينة قادمة من تركيا

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 10:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 10:43 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد لحظة اعتراض القوات البحرية الليبية لسفينة قادمة تركيا.

وأظهرت اللقطات باخرة تحمل العلم الجامايكي، كانت قادمة من تركيا في اتجاه مصراتة.


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