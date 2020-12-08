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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد لحظة اعتراض القوات البحرية الليبية لسفينة قادمة تركيا.
وأظهرت اللقطات باخرة تحمل العلم الجامايكي، كانت قادمة من تركيا في اتجاه مصراتة.