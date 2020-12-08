المسماري: ملتزمون بقرار وقف إطلاق النار الذي أعلنه السيسي يونيو الماضي

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش ملتزم بقرار وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة في السادس من يونيه الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الاثنين، أنه كان يأمل أن تتحول الوثيقة المنبثقة عن مباحثات جينيف إلى قرار ملزم من جانب مجلس الأمن لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن تركيا تحتل قاعدة جوية بمنطقة الوطية، وتنقل معدات وأسلحة لها.

وأشار إلى أن القضية في ليبيا أمنية في المقام الأول تتعلق بوجود الجماعات الإرهابية والمرتزقة، مؤكدًا على ترحيبه للحل السياسي بين أطراف النزاع في ليبيا.