يقيم مهرجان القاهرة السينمائي، في السادسة من مساء غدٍ الأربعاء، عرض سجادة حمراء للفيلم البريطاني "التيه"، للمخرج بن شاروك، بحضور بطله الفنان أمير المصري؛ في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42.

الفيلم يعرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه حول «عمــر» عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة اســكتلندية بعيــدة ينتظــر البــت في طلــب اللجــوء الســياسي الــذي قدمــه، ومعــه مجموعــة ممــن ينتظــرون الأمــل مثلــه.

رغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم البديــع والمختلــف مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات، في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع.

ويعد الفيلم طــرحًا ســينمائيًا متميــزًا عــلى مســتوى المضمــون والبنــاء الدرامــي، ومتفــوق عــلى المســتوى التقنــي في التصويــر والمونتــاج والأداء التمثيــلي مــن جانــب الجميــع، ســواء مســئولي معســكر العــزل أو اللاجئــين.