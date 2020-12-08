قال شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن الإسماعيلية تشهد خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب على خمسة مقاعد فردية بـ301 لجنة، لافتًا إلى التشديد على الإجراءات احترازية سواء للعاملين أو الناخبين، فضلًا عن توفير أدوات التطهير بالكامل والكمامات وكواشف الحرارة لتوفير الحماية للأهالي.

وأضاف بشارة، خلال تصريحات لفضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أن «جولة الإعادة استمت بالتنافس الشديد بين الناخبين»، متابعًا: «واثقون أن الأهالي لديهم حسن الاختيار لمن يوصل صوتهم لمجلس النواب».

وأكد أنه «لا جدال أن المرأة في كل استحقاق انتخابي تؤدي دورها على أكمل وجه من كبار السن أو الشابات»، موضحًا أنهن «حريصات على ممارسة الحق الانتخابي والإدلاء بصوتهن كإضافة قوية للمجتمع في الإسماعيلية».

ولفت محافظ الإسماعيلية إلى أن جولة الإعادة شاركت بها مختلف الأعمار من؛ كبار السن والشباب والمرأة، معلقًا: «نشجع المواطنين بالكامل ومشاركتهم لإبداء الرأي».

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس الاثنين، جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة، وهي القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة حتى مساء اليوم الثلاثاء.