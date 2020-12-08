يسرا عن تكريم وحيد حامد بمهرجان القاهرة: حتة من قلبي

نشرت الفنانة يسرا صورة لها وهي تجلس بجوار المخرج مروان حامد علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، التقطت لها أثناء حضورها ندوة تكريم الكاتب الكبير الفائز بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر بمهرجان القاهرة السينمائي، وعلقت: في حضرة الأستاذ "وحيد حامد" أستاذي.. حتة من قلبي وحتة من مصر .. غلاوتك ومعزتك عندي مالهاش ولا وصف ولا حدود.. كنت محظوظة بيك في مشواري... بوجودك حطيت تاج على راسي كإنسانة وفنانة.. ربنا يخليك لينا و لمصر.



وتابعت: من ندوة تكريم الكاتب العظيم وحيد حامد بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإدارة الناقد طارق الشناوي.