مقتل وإصابة 4 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في غربي الموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة أربعة أطفال بانفجار عبوة ناسفة، غربي الموصل/400كم شمالي بغداد/.



وقال النقيب محمد صلاح إن"عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش انفجرت في أرض مهجورة في قرية القابوسية التابعة لقضاء سنجار/ 110كم غربي الموصل/ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة نقلا على إثرها إلى المستشفى".



يشار إلى أن مناطق عديدة من محافظة نينوى مازالت تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.