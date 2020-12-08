 غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بمنية النصر بالدقهلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بمنية النصر بالدقهلية

انقطاع المياه
انقطاع المياه
نعمان سمير
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 7:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 7:47 م
أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه غدًا الأربعاء، عن عدد من المناطق بمركز ومدينة منية النصر، لمدة 3 ساعات، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا؛ بسبب توقف مرفق مياه منية النصر لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمحابس الرئيسية والسوفتات.

وقال مختار إن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي قرى الوحدة المحلية بالرياض، وقرى الوحدة المحلية ببرمبال القديمة، وقرى الوحدة المحلية ببرمبال الجديدة، وقرى الوحدة المحلية بميت عاصم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءً على التقرير الذي ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ووجه مسئولي الشركة بسرعة العمل وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة، وعودة المياه مرة أخرى حرصًا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

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