رئيس الفلبين يستبعد وقف إطلاق النار أو استئناف محادثات السلام مع المتمردين

استبعد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، إعلان وقف إطلاق النار أو استئناف محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة مع المتمردين الشيوعيين، مجددا تعهده بالقضاء على المتمردين خلال العامين الأخيرين له في منصبه.

وقال دوتيرتي -حسبما ذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء- "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار مرة أخرى خلال فترة ولايتي كرئيس"، كما رفض استئناف محادثات السلام قائلا: "لن يسمح بذلك أي رئيس غبي، فذلك من شأنه أن يتسبب في عزلي أو أن الجيش والشرطة سيطلقون النار علي لأني سأكون حينئذ خائن لبلدي".

وتأتي تصريحات دوتيرتي بعد أن أعلن الجيش رفضه لأي وقف لإطلاق النار مع متمردى جيش الشعب الجديد خلال موسم عيد الميلاد، ورحب الجيش بقرار الرئيس قائلا إن المتمردين "معروفون بعدم صدقهم".

يشار إلى أن المتمردين الشيوعيين يخوضون حربا ضد الحكومة الفلبينية منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، مما يجعلهم واحدة من أقدم حركات التمرد اليسارية في آسيا.