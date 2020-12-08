مسيرة في رأس سدر لحث المواطنين على التصويت بانتخابات النواب

قاد مشايخ وعقلاء القبائل البدوية، بمدينة رأس سدر، في محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء مسيرة لحث المواطنين على النزول والمشاركة الايجابية في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية 2020، تحت شعار " انزل شارك – كن ايجابي".

وجابت المسيرة عدد من أحياء المدينة، وردد المشاركين فيها هتافات أبرزها، " تحيا مصر – انزل شارك – كن ايجابي " ، داعين المواطنين، للنزول والمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وأكد مشايخ القبائل البدوية، على ضرورة وعى المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية، والنزول للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم وينوب عنهم في البرلمان.

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء على مقعد واحد بالدائرة الثانية التي تضم مدن " رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء" ويتنافس عليه حميد سليمان أبوبريك، مرشح حزب مستقبل وطن وغريب حسان مرشح مستقل.

ويبلغ عدد أصوات الناخبين بالدائرة الثانية 60764 ناخبًا وتضم 9 مقرات انتخابية، و19 لجنة فرعية، وتضم مدينة الطور 11 لجنة فرعية بينهم 6 للرجال و 5 للسيدات، بإجمالي 35970 ناخبًا، بينما تضم مدينة رأس سدر 4 لجان فرعية بينهم 2 للرجال، و 2 للسيدات، بإجمالي 14049 ناخبًا، وتضم مدينة أبورديس لجنتين مختلطتين بإجمالي 5514 ناخبًا، وتضم مدينة أبوزنيمة لجنتين مختلطتين بإجمالي 5231 ناخبًا