إسرائيل تسجل 1837 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 1837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية بينما تم الإبلاغ عن 315 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة -في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم- أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2924 حالة بعد تسجيل 7 حالات أمس بينما هناك 107 حالات تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل الـ347 ألف حالة تعافى منهم ما يزيد على 330 ألف حالة.