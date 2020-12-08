محافظ كفر الشيخ يرأس غرفة العمليات لمتابعة إعادة انتخابات النواب

رأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة: لمتابعة انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب 2020 في اليوم الثاني على التوالي من مرحلة الإعادة.

وقال نور الدين إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة، مضيفًا أن الغرف الفرعية منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي بلاغ.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وومثلي الرقابة الإدارية، ومساعد مدير الأمن للشئون المالية، ووكلاء الوزارات، ومدراء الديوان.

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب 2020، والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا اتخاذ كافة سبل الراحة للمواطنين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.