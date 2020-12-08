وزير العدل: تجديد الحبس عن بعد ينهي المشقة النفسية والجسدية للمتهمين

قال عمر مروان، وزير العدل، إن النيابة العامة أخذت خطوات كبيرة في التحول الرقمي وميكنة المنظومة، مشيرًا إلى تجديد حبس المتهمين عن بعد.

وأضاف مروان، في لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الإثنين، أن فكرة تجديد الحبس عن بعد تأتي في صالح المتهم من خلال إنهاء المشقة الجسدية والنفسية التي يعانيها المتهمين أثناء الترحيلات، فضلًا عن الفوائد الأمنية والاقتصادية، والصحية خصوصًا في ظل أزمة كورونا.

وأشار إلى إشادة جميع المحامين بتجربة تجديد الحبس عن بعد باعتبارها تجربة حضارية، مضيفًا أن القضايا التي جرت عن بعد؛ بعضها أخلي سبيل المتهمين فيها وأخرى جدد حبس غيرهم كنا لو كانوا حاضرين.

وتابع: «هذه التجربة كل الأطراف مستريحالها، محكمة، نيابة، شرطة محامي، متهم»، مضيفًا: «لم تصلني شكوى واحدة من هذا الأمر».

وأكد أن هذه التجربة مستمرة حتى لما بعد كورونا، لافتًا إلى تعميمها تدريجيًا على مستوى الجمهورية ككل، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى إمكانية تعميم الميكنة في الناحيتين المدنية والجنائية خلال سنة ابتداءً من الآن، ذاكرًا أن هناك 392 محكمة على مستوى الجمهورية.