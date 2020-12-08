محكمة أيرلندية تحمي فروع شركة الطيران النرويجية نورويجيان أير من الإفلاس

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رحبت شركة الطيران منخفض التكاليف النرويجية نورويجيان أير، بقرار إحدى المحاكم الأيرلندية اليوم الاثنين، بحماية فروع الشركة النرويجية في أيرلندا من الإفلاس.

كما يشمل قرار المحكمة العليا الأيرلندية الشركة الأم ومقرها في أوسلو، ويتيح لها المزيد من الوقت لإعادة هيكلة ديونها.

وأكدت المحكمة الأيرلندية خلال جلسة استماع اليوم، حماية الشركة النرويجية من الدائنين وفقا الفحص الأيرلندي وهو عملية تشبه الفصل الحادي عشر من إجراءات الإفلاس الأمريكية.

وتواجه شركة نورويجيان أير أزمة مالية بسبب رفض الحكومة النرويجية تقديم قروض إنقاذ لها حتى يتم طرح لقاحات مضادة لفيروس كورونا بما يفتح الباب أمام عودة الطلب القوي على السفر.

وقدمت الشركة خلال الأسبوع الماضي مقترحات لتجاوز أزمتها المالية تتضمن تقليص حجم أسطولها الجوي وتحويل جزء من الديون الخاصة بتمويل الطائرات والسندات ومستحقات البائعين والموردين إلى أسهم من خلال طرح أسهم جديدة لصالح الدائنين بقيمة 4 مليارات كورون (458 مليون دولار)، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا لصحيفة أيرش تايمز الأيرلندية فإن ديون شركة الطيران النرويجية تصل إلى حوالي 5 مليارات دولار.

كانت نورويجيان أير، قدمت طلبا لحماية شركتي ارتيك أفياشن أسيت ونورويجيان أير إنترناشيونال التابعتين لها من الإفلاس، وتمتلك شركة أرتيك أفياشن أسيت وتؤجر الطائرات لشركة نورويجيان أير، في حين أن الثانية هي إحدى شركات الطيران التابعة لمجموعة نورويجيان أير.

من ناحيته قال إسبن تومان المتحدث باسم الشركة النرويجية في بيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر البريد الإلكتروني "نحن سعداء لأن المحكمة الأيرلندية تعتبر موقف النرويج وموقفنا مناسبا للتمديد ولعملية إعادة الهيكلة التي بدأناها".

وأضاف "هذا القرار يعطينا فرصة للتقدم نحو هدفنا بتقليل الديون وتعديل حجم الأسطول وأن نصبح مرة أخرى شركة تستطيع جذب كل أنواع المستثمرين".

كانت الشركة النرويجية، أعلنت في الشهر الماضي تسجيل خسائر صافية بقيمة 980 مليون كورون نرويجي (108 ملايين دولار)، في ظل انهيار الطلب على صناعة السفر نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها بأكثر من 90% سنويا إلى 28ر1 مليار كورون.