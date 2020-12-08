تجدد المظاهرات الاحتجاجية في السليمانية شمالي العراق

أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، بتجدد المظاهرات الشعبية الاحتجاجية المطالبة بصرف رواتب الموظفين والعمال في مناطق متفرقة بمحافظة السليمانية باقليم كردستان -375 شمال شرقي العراق-.



وذكر الشهود أن "المظاهرات الاحتجاجية تركزت في مناطق سيد صادق وخرمال حيث رافقتها أعمال عنف ومصادمات وحرق مباني حزبية وحكومية ودائرة المرور".



وأوضح الشهود أن "القوات الأمنية استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين حيث أسفرت الصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين اليوم عن مقتل متظاهر ليرتفع إجمالي عدد قتلى المظاهرات في محافظة السليمانية خلال اليوم وأمس إلى أربعة قتلى و20 مصابا حالة اثنين منهم خطرة".



ويطالب أهالي محافظة السليمانية بصرف مستحقات الموظفين والعاملين المتأخرة منذ أشهر أسوة باقرانهم في محافظات بوسط وجنوبي البلاد.