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الجزائر تسجل 591 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 7:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 7:02 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 89 ألفًا و416 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 12 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2539.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 498 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 58 ألفا و146.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 67 مليون إصابة.

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