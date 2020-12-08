مي عودة: لا يوجد في فلسطين شركات تدعم إنتاج الأفلام القصيرة

أقيمت اليوم الاثنين الجلسة الحوارية، عن "صناعة الأفلام القصيرة بين الفن والسوق" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من "أيام القاهرة لصناعة السينما"، أدارها الناقد أندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة.

وحضر كلا من المنتج صفى الدين، والمخرج والمنتج كريم أبو زيد، والمنتجة الفلسطينية مى عودة، والمخرج والمنتج مارك لطفى، والمخرج البرازيلى تيزيان بوتشي.

وقالت المنتجة مي عودة، أن الذي حمسها في البداية للإنتاج، هو أنه بالأصل مخرجة، وبدأت في بالإنتاج عندما قرات نص جيد، من المقرر أن تخرجه، إلا أنها واجهت مشاكل إنتاجية، فقررت أن تقوم بإنتاجه بنفسها.

وأشارت مي إلى أنه في فلسطين لا يوجد شركات أو مؤسسات متخصصة في إنتاج الأفلام القصيرة، لذلك فأن صناع الأفلام القصيرة بفلسطين يواجهون مشكلة كبيرة مما يدفع معظمهم للتعاون مع دول غربية لتمويل الإنتاج، أو أن يقوموا بالإنتاج لنفسهم وهو ما يطيل مدة العمل على الفيلم، مؤكدة على أن الإنتاج المشترك يفتح آفاق جديدة ومختلفة لصانعي الأفلام في مختلف إنحاء العالم.

وأوضحت مي أن الذي دفعها لإنتاج فيلم "200 متر" لأمين نايف، هو عدم حصول الفيلم الفلسطيني "العبور" على ما يستحق من جوائز.