جامعة سيناء توضح تفاصيل حول وفاة طالب بكلية العلاج الطبيعي بكورونا

أصدرت جامعة سيناء بيانًا توضيحًا حول الواقعة المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي بشان وفاة أحد الطلاب من كلية طب العلاج الطبيعي بفيروس كورونا، وتداول الطلاب انتقال العدوى إليه من أحد زملاءه بكلية الصيدلة.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن الطالب مقيد في الفرقة الثانية كلية العلاج الطبيعبي وليس له علاقة من قريب أو بعيد بكلية الصيدلة أو عميد الكلية.

وذكرت الجامعة أن الطالب حضر إلى الجامعة الخميس 26 نوفمبر والسبت 28 نوفمبر، بداية أسبوع امتحانات الميدتيرم ولم يلاحظ عليه أي أعراض ولم يقدم الطالب أي بلاغ لإدارة الكلية أو الجامعة.

وقالت الجامعة إن الطالب تواصل مع عضو هيئة التدريس منسق الإرشاد الأكاديمي يوم الاحد 29 نوفمبر عن طريق تطبيق واتس أب وتم إبلاغه بأن يبقى في المنزل مع ضرورة إجراء التحاليل اللازمة وطمأنته بأنه سيتم تأجيب بقية امتحانات الطالب المتبقية.

وأكد الجامعة أن الطالب لم يحضر إلى الجامعة منذ يوم السبت 27 نوفمبر، وعلمت بوفاته يوم 7 ديسمبر أي بعد حوالي 10 أيام من أخر حضور له بالجامعة.

وطالبت الجامعة بدم الانسياق وراء الشائعات، وذلك على حد قولها.