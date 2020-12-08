البرلمان العراقي يدعو حكومة كردستان للتحرك لصرف رواتب الموظفين المتأخرة

دعا نائب رئيس البرلمان العراقي حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، حكومة أقليم كردستان إلى التحرك الجاد لحلحلة الأمور ومعالجة مواضع الخلل والإسراع بصرف رواتب الموظفين المتأخرة.

وأكد الكعبي في بيان صحفي "ضرورة اعتماد سياسة التهدئة واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي فهو حق مشروع لكل فرد عراقي".

وحذر من "أن بقاء الحال على ما هو عليه وعدم الأستماع بجدية للمحتجين على تأخير رواتبهم، سيفاقم الأزمة أكثر وسيصل بنا إلى منعطف غير سليم".

وقال "إن مشكلة تأخير رواتب موظفي الإقليم ليست وليدة الساعة ، ولم تحدث بسبب عدم أدراج فقرة تخصهم ضمن قانون تمويل العجز المالي والمصوت عليه مؤخرا داخل البرلمان بل هي مشكلة بدأت منذ ما يقارب على 4 سنوات مضت، وأن المعني بها هو حكومة الإقليم وحدها".

ودعا نائب رئيس البرلمان العراقي حكومة أقليم كردستان إلى "فتح باب الحوار مع حكومة بغداد لإيجاد حل مناسب لعموم الملفات ضمن أطر الدستور وبخاصة موضوع الرواتب كونها ترتبط أساسا بقوت الناس وأرزاقهم التي يجب أن تكون بعيدة عن أي خلاف، فهم أولا وأخيرا جزء من المنظومة الإدارية للدولة".

وذكر "أن هناك العديد من المخرجات التي يمكن اللجوء اليها لحل هذه الأزمة ، منها ربط ملف توزيع رواتب الإقليم مباشرة من بغداد وبحسب الوحدة الإدارية التي ينتمي اليها ، وهذا يتطلب مزيد من التنسيق والتعاون بين بغداد واربيل والتأسيس لقاعدة بيانات رصينة يمكن الاستناد عليها في هذا الموضوع".

وتشهد محافظة السليمانية في أقليم كردستان لليوم الثاني على التوالي مظاهرات شعبية حاشدة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة منذ أشهر رافقها أضطرابات أمنية أوقعت 4قتلى وأكثر من 20 جريحا بعد أن استخدمت القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.