القومي للبحوث الفلكية: نيران باطن الأرض في الوادي الجديد ليست بركانا

علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، على تجدد خروج النيران من باطن الأرض في محافظة الوادي الجديد، قائلًا: «إن رمال المنطقة محملة بأملاح الفسفور والكبريت، التي عند تعرضها للهواء تتأكسد محدثة نيران، تظهر في النهار على هيئة أبخرة، وتكون نيران في الليل».

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين، أن هذه الظاهرة ليست بركانًا، معقبًا: «لم يثبت وجود براكين بالصحراء الغربية في العصر الحديث».

وقال إنه يتم دراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض، والتي اكتشفت منذ ثلاث سنوات، موضحًا أنها تتكرر فقط خلال فصل الشتاء.

وأرجع القاضي، ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض إلى احتمالية وجود فوالق أرضية بالمنطقة تمر من خلالها المياه الجوفية الساخنة، التي تحدث ارتفاعا في درجة حرارة باطن الأرض، الأمر الذي يتسبب في اشتعال النيران بمجرد ملامسة رمال المنطقة المحملة بأملاح الفسفور والكبريت للهواء الجوي والأكسجين.

وأشار إلى أن ارتفاع درجة حرارة باطن الأرض أمر موجود ومنتشر وينتج عنه بعض العيون العلاجية ذات المياه الساخنة التي يستخدمها البشر للاستشفاء من بعض الأمراض، مؤكدًا أنه تم إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد لإرشاد المواطنين بضرورة الابتعاد عن هذه المنطقة وعدم استنشاق الأبخرة المتصاعدة منها لما تسببه من تسمم رئوي.

وأوضح أن من النتائج المقترحة على الدراسة المقامة لهذه المنطقة، هي استخراج حمض الكبريتيك السائل، مشيرًا إلى أهميته الاقتصادية الكبيرة.

وشهدت قرية الهنداوي التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ظاهرة طبيعية تحدث للعام الثالث مع بدء فصل الشتاء من كل عام، بظهور نيران تخرج من باطن الأرض.