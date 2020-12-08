كان الوقت في منتصف الليل وكانت الشوارع في وسط مكسيكو سيتي شبه مهجورة. كان هناك رجل ينقل بعض الصناديق بعربة يدوية. إحداها سقطت على الأرض وانفتحت. ضباط الشرطة، الذين جاءوا للمساعدة، وجدوا أمرا مروعا: أشلاء جثتين لولدين يبلغان من العمر 12 و 14 عاما.

حتى في المكسيك، التي يمزقها العنف الشديد، تسببت هذه الواقعة في إثارة الرعب. لقد أظهرت للكثيرين جانبا فظيعا للغاية لما يسمى بحرب المخدرات: دور الأطفال.

كان الصبيان يُدعيان آلان وهيكتور، وكانا صديقين وكلاهما منحدر من السكان الأصليين. وقد اختفيا قبل أربعة أيام من العثور عليهما في 31 أكتوبر الماضي. وكانا يعيشان في منازل قديمة متهالكة في المركز التاريخي للعاصمة المكسيكية، حيث توظف العصابات المحلية الأطفال ككشافة وبائعي مخدرات ومبتزين للحصول على إتاوات للحماية وأيضا كقاتلين مأجورين.

وتعرض آلان وهيكتور للتعذيب والقطع إلى أشلاء على شرفة أحد الأسطح في شارع ريبوبليكا دي كوبا - في منزل تستخدمه العصابة المحلية "Unión Tepito، والذي لا يبعد سوى بضع دقائق سيرا على الأقدام عن مناطق الجذب السياحي، مثل القصر الوطني، حيث يعيش الرئيس المكسيكي، وساحة جاريبالدي، التي تشتهر بعازفي موسيقى المارياتشي، ويُشتبه في أن يكون الانتقام هو الدافع وراء الجريمة. وبحسب تقارير إعلامية، قدم الطفلان معلومات عن مكان وجود نجل "بيج ماما" – زعيمة "Unión Tepito"، حيث قُتل ابنها راؤول في اليوم السابق لاختفاء آلان وهكتور.

كان إيفر يوهسيمار مارتينيز طفلا عندما أصبح قاتلا مأجورا. وبدأ في السرقة عندما كان في الثانية عشر من عمره، وقام للمرة الأولى بأول عملية قتل عقب ذلك بعامين. يقول مارتينيز لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ): "قتلت 17 شخصا". وقد تمكن الشاب البالغ من العمر حاليا 28 عاما من الخروج من هذا الوسط، لكن طفولته في منطقة لا ميرسيد كانت، وفقا لوصفه، قاسية للغاية - مليئة بالعنف والحرمان. وكان والده مدمن مخدرات ويسيء معاملته.

وذات يوم دعا أحد الأصدقاء مارتينيز للانضمام إلى «الشركة». وسرعان ما عمل هناك: لقد ضرب الأشخاص الذين رفضوا دفع إتاوات الحماية؛ باع المخدرات وقتل أفرادا.

يقول مارتينيز: "أطلق هذا الكثير من الأدرينالين بداخلي، وقد أحببت ذلك... لم أشعر بأي ضغط عاطفي لأنني كنت غاضبا جدا من والدي والمجتمع. كنت أنفس عن نفسي بذلك".

عندما أعلن رئيس المكسيك الجديد آنذاك، فيليبي كالديرون، الحرب على عصابات المخدرات في أواخر عام 2006، بدأت حقبة من إراقة الدماء لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. تقع حاليا ما يقرب من 100 جريمة قتل يوميا في المتوسط في الدولة الواقعة في الجزء الجنوبي من أمريكا الشمالية.

يقول خوان بيريز، رئيس منظمة حقوق الأطفال "ريديم": "هناك حاجة إلى الجنود في كل حرب"، موضحا أن العصابات بدأت لذلك في تجنيد المزيد من الشباب. وبحسب بيريز، فإن طريقة معاملتهم تعادل العبودية، موضحا أنه إذا انضم طفل إلى عصابة، فإنه يعيش في المتوسط ​​ثلاث سنوات.

وفي تقرير عام 2011، قدرت "ريديم" أن حوالي 30 ألف شخص دون سن 18 عاما يعملون في العصابات. وقبل عامين، تحدث وزير الأمن العام آنذاك، ألفونسو دورازو، عن 460 ألفا. ولا توجد أرقام موثوق بها.

هناك أيضا أطفال يقاتلون على الجانب الآخر من الحرب - في مجموعات أمنية أهلية ضد العصابات. ويُجبر بعض الذين يعملون لصالح العصابات على ذلك، بينما ينجذب البعض الآخر إلى أسلوب حياة أفراد العصابات، فهم يريدون المال والسيارات باهظة الثمن والبنادق والنساء الجميلات والمكانة والسلطة.

يقول الصحفي أوسكار بالديراس، الذي يعمل على فيلم وثائقي عن الأطفال القتلة المأجورين: "إنهم يسعون لامتلاك هواتف آي فون وأحذية جوردان الرياضية"، موضحا أن أحد أسباب رغبة العصابات في تجنيد القاصرين هو أنهم سيقبعون وراء القضبان لفترة قصيرة نسبيا إذا تم القبض عليهم، وفقا لقانون الأحداث.

يقول بالديراس: "يرغب العديد من هؤلاء الأطفال في أن يصبحوا من يطلق عليهم اسم "Corregero"( كوريجيرو)، وهو اسم مشتق من كلمة "Correcional"، والتي تعني "إصلاحي" نسبة إلى سجن الأحداث. ويوضح بالديراس أن أي شخص يعود بعد قضاء عقوبته ينُظر إليه في حيه على أنه بطل.

عندما كان طفلا، أراد إيفر يوهسيمار مارتينيز أيضا أن يكون مثل رجال العصابات في حيه بأموالهم وسياراتهم وحفلاتهم. وقد حصل مقابل تكليفه الأول بالقتل على سيارة فاخرة. ويروي مارتينيز أنه أُدين قضائيا عدة مرات وبالتالي أصبح «كوريجيرو». وكانت آخر مرة سُجن فيها في السابعة عشرة من عمره - لمدة خمس سنوات بتهمة القتل.

وكان من قبيل المصادفة أن نسخة من الكتاب المقدس سقطت في يديه عندما كان في الحبس الانفرادي. وقد أثار إعجابه أحد المقاطع من سفر الأمثال. بعد ذلك بدأ يشعر بالندم، كما يروي مارتينيز، الذي حصل على منحة دراسية في إحدى الجامعات التقنية الشهيرة، وتعلم اللغة الإنجليزية لبضعة أشهر في كندا، ويدرس حاليا هندسية الميكاترونكس. كما أسس مارتينيز منظمة لمساعدة الأطفال على الهروب من براثن العصابات. ولا يعود مارتينيز إلى مراكز احتجاز الأحداث إلا ليخبر السجناء هناك بأن هناك حياة أخرى ممكنة.