مناورات سعودية أمريكية لرفع الجاهزية القتالية

انطلقت، اليوم الثلاثاء، مناورات بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.



ووفق بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020) انطلقت بين القوات البرية السعودية وبمشاركة القوات الأمريكية الصديقة بالمنطقة الشمالية الغربية من المملكة.



وذكر البيان أن مناورات التمرين تأتي امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.



وأضاف أن هذه المناورات تأتي في إطار "تبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.