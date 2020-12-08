 النرويج تتهم قراصنة روس باختراق حسابات بريد إلكتروني لأعضاء برلمانها - بوابة الشروق
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النرويج تتهم قراصنة روس باختراق حسابات بريد إلكتروني لأعضاء برلمانها

ارشيفية للاختراقات الالكترونية
ارشيفية للاختراقات الالكترونية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 5:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 5:27 م
قال جهاز الأمن في الشرطة النرويجية، إن ثمة قراصنة مرتبطين بالاستخبارات العسكرية الروسية، متهمين بالقيام بعملية الاختراق التي تعرض لها مؤخرًا عدد من حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بأعضاء وموظفين في البرلمان في أوسلو.

وقال جهاز الأمن النرويجي، اليوم الثلاثاء، إنه انتهى من تحقيقه بشأن عملية الاختراق، وخلص إلى أن البرلمان النرويجي تم استهدافه في إطار عملية بدأت في عام 2019 على أقل تقدير.

ويرى جهاز الأمن النرويجي أنه من المحتمل أن يكون الفاعل الإلكتروني المشار إليه في مصادر مفتوحة باسم "ايه بي تي 28" و"فانسي بير"، والمرتبط بالاستخبارات العسكرية الروسية، هو من قام بالعملية.

وأوضح التقرير أنه قد تم الحصول على بعض المعلومات "الحساسة"، من بعض حسابات البريد الإلكتروني المتضررة، إلا أن ممثلي الادعاء خلصوا إلى عدم وجود معلومات كافية لتوجيه الاتهام بالجريمة إلى أي شخص، وقرروا غلق ملف التحقيق.

وكان البرلمان كشف عن عملية الاختراق في الاول من سبتمبر، بعد أسبوع من وقوعها.

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