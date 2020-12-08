محامية حملة ترامب تعلن إصاباتها بفيروس كورونا

أبلغت محامية حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جينا إليس، اليوم الثلاثاء، زملاءها بأنها مصابة بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

يأتي ذلك، عقب إعلان الرئيس ترامب، الأحد الماضي، أن محاميه الشخصي رودي جولياني، قد أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مما يجعله على الأقل الشخص رقم 53 في الدائرة المقربة للرئيس، الذي يصاب بالوباء، وفقا لإحصاءات «نيويورك تايمز»، و«إن بي سي نيوز».

وذكر تقرير نشرته مجلة «فوربس»، أن قائمة المقربين من ترامب الذين أصيبوا بالعدوى طويلة، وتشمل: السيدة الأولى ميلانيا ترامب، واثنين من أبنائه: دونالد ترامب جونيور وبارون ترامب، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، والمستشار ستيفن ميللر، ومدير الحملة بيل ستيبين، والمستشارة السابقة للبيت الأبيض كيليان كونواي، وغيرهم.

من جهة أخرى، أفادت قناة «سي إن إن» الأمريكية، بأن جولياني حضر جلسات استماع في جورجيا ومتشجن، الأسبوع الماضي، ولم يكن يرتدي فيها الكمامة في كثير من الأحيان، وصافح وعانق العديد من الأشخاص، ومن المحتمل أن يكون قد نقل العدوى إلى المئات من الأشخاص.