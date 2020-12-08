روسيا: إحباط 41 عملا إرهابيا منذ بداية العام الحالي

أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب، إحباط 41 عملا إرهابيا منذ بداية العام الجاري في البلاد.

وذكرت اللجنة -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه لم تُرتكب أية أعمال إرهابية في روسيا في العام الجاري، حيث تم إحباط 61 جريمة ذات طابع إرهابي في مرحلة الإعداد لها، من بينها 41 عملا إرهابيا.

وأضافت اللجنة أنه تمت تصفية 49 إرهابيا واعتقال 36 من قادة العصابات الإرهابية و162 مسلحًا و591 ممولا خلال عام 2020.

وأشارت إلى أنه جرى ضبط حوالي 600 قطعة سلاح ناري و134 عبوة ناسفة وأكثر من 100 ألف طلقة و3 آلاف لغم وقنبلة يدوية وذخيرة أخرى، فضلا عن تصفية 50 ورشة لإنتاج الأسلحة تعمل بشكل غير قانوني.