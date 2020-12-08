نقيب المهندسين: منظومة تراخيص البناء الجديدة تسهم في استعادة الشكل الحضاري للمباني

التقي وفد من نقابة المهندسين برئاسة النقيب العام هاني ضاحى، بوزير الإسكان عاصم الجزار ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أكد خلاله نقيب المهندسين أهمية إصدار منظومة تراخيص البناء الجديدة لتحقيق الإنضباط العمراني، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة سوف تسهم في استعادة الشكل الحضاري لمباني مصر والتيسر علي المواطنين فى استخراج تراخيص البناء.

وأضاف ضاحي فى بيان له اليوم، أن نقابة المهندسين علي استعداد تام للتعاون مع وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية في إصدار هذه المنظومة والتي سوف تسهم في ضبط العمران المصرى وتساعد بقوة في استكمال مسيرة النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليا.

وأوضح أن الإجتماع الموسع الذي ضم قيادات الوزارتين كان موفقا ساده روح الوفاق والتعاون من أجل مساندة الدولة المصرية في إرثاء ضوابط ومعايير تعود بالنفع علي الدولة والمواطن، مضيفا أن الاجتماع ناقش الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ودور نقابة المهندسين فى تلك المنظومة، وذلك فى إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.

وبحسب بيان النقابة، فإن وزير الإسكان عاصم الجزار، أكد أننا الآن في مرحلة انتقالية تستمر لمدة 6 أشهر لحين حوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء، ووضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، موضحاً أن هناك فرصة ذهبية لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر، وهو مضافعة مساحة المعمور المصرى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، ودور كليات الهندسة بالجامعات المصرية، ونقابة المهندسين، والإدارات المحلية، والجهات الرقابية في استصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصري.

وأوضح الوزير، أنه تم مطالبة نقابة المهندسين بإعداد قائمة بالمهندسين الاستشاريين والمكاتب الاستشارية وفقاً اللوائح والقوانين التي تنظمها النقابة مع وضع القواعد المنظمة بالتعاون مع الجامعات المصرية التى أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية.

وقال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، لتطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، والتى تستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ رفع الحظر عن أعمال البناء بالمدن المصرية، وتتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

بشار إلى أنه ضم وفد نقابة المهندسين كلا من هشام أبو سنه رئيس نقابة مهندسي القاهرة، وإيهاب منصور رئيس نقابة مهندسي الجيزة، و هشام سعودي رئيس نقابة مهندسي الإسكندرية، وشبل ضحا رئيس نقابة مهندسي المنوفية.