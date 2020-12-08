سميرة عبد العزيز: أقاتل في مجلس الشيوخ لتعود الدولة إلى الإنتاج الفني

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها ستقاتل من أجل مشروع إنتاج الدولة مرة أخرى للدراما، معقبة: «التليفزيون المصري هو من أنتج الأعمال الكبيرة فى وقت من الأوقات، لأنه كان هناك أساتذة كبار، يروا ما يناسب المجتمع المصري، ومثقفين درسوا فى الخارج، وعادوا لمصر، ولكن حينما غابت الدولة، تركت المهنة للتجار، واستخدموا الفن من أجل المكسب فقط، فقدموا صورة غير مناسبة لمصر ولبنات مصر».

وأضافت، في مداخلة لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، أن كثير من الأشياء تظهر في الدراما وهي غير موجودة في مصر، مثل ظهور الممثلين عرايا، متابعة: «»دصورة لا تليق بسمعة مصر، وسأجاهد من أجل أن تعود الدولة للإنتاج، ومؤسسة السينما تعود لدورها».

وتابع: «شقيقى حينما يرى مسلسل به ناس تسير بالسكاكين في مصر، قال لي وهو في الولايات المتحدة: ماتخرجيش من البيت، كما أن أحد الأطفال رأيته يحمل مطواة وحينما سألته قال لي: علشان ماحدش يقرب مني، وهذه وصية زوجي الراحل الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن».

واستطردت: «اختيار الرئيس السيسي لس، تكريم للمرأة المصرية وتكريم لي فى حياتي، فلم يكن لي مجالا سياسيا، بل أعمل في الفن، وهو رسالة، وهو ما أنادي به دائما، وأرفض أن أعمل في أي شيء أو عمل لا يليق بصورة مصر، فأي دور أجد فيه المرأة بشكل سيء وتسيء لها أرفضه، فالسيدة المصرية من أفضل نساء العالم، لأنها حريصة على منزلها وزوجها وأولادها ومضحية، فكيف تخرج بصورة لا تليق».

وواصلت: «اندهشت من تعيني بمجلس الشيوخ، ولكني فكرت ورأيت أنه تكريم لي فى نهاية حياتي، وكنت أناشد الرئيس بدعم الفن، كما يدعم رغيف الخبز، فالعيش بيشبع البطن، ولكن الفن يبني الإنسان بشكل صحيح».