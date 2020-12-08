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وفاة الموسيقار التشيكي فاديم بيتروف عن 88 عاما بعد صراع مع المرض

الموسيقار التشيكي فاديم بيتروف
الموسيقار التشيكي فاديم بيتروف
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 7:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 7:43 ص

توفي الملحن والمعلم الموسيقي التشيكي ، فاديم بيتروف، عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء التشيكية مساء الاثنين، نقلا عن نجل الفنان.

وحقق بيتروف شهرة كبيرة من خلال الموسيقى التصويرية لمسلسل الرسوم المتحركة "كرتيك"، والذي كان مسؤولا عنه منذ عام 1974 فصاعدا.

وتردد أن بيتروف قام بتأليف نحو 1400 مقطوعة من ألوان موسيقية مختلفة.

وولد بيتروف عام 1932 في براغ لأب روسي مهاجر وأم تشيكية، وتلقى دروسا في عزف البيانو والكمان في سن مبكرة ودرس التلحين بعد ذلك في كلية "إيه إم يو" الموسيقية في مسقط رأسه.

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