وزير الخارجية: رؤية مشتركة بين السيسي وماكرون حول أهمية استقرار ليبيا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا هامة، مشيدًا بالاهتمام الفرنسي الكبير في العلاقة مع مصر وتدعيمها.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد الحفاظ على وتيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن برنامج الزيارة كان حافلًا.

وأشار إلى أن الرئيسين عقدا لقاء مطولًا ومنفردًا ومعمقًا، تلاه المؤمر الصحفي وعرض مواضع الاهتمام المشترك بين البلدين، قائلًا إن جدول الزيارة شمل اللقاء مع عمدة باريس، والعشاء الرسمي في قصر الإليزيه بدعوة من الرئيس ماكرون.

وأوضح وزير الخارجية أن رؤية الطرفين للأوضاع في ليبيا قائمة على التنسيق المستمر بين الجانبين على مستويات تجارية والأجهزة المختلفة كوزارة الدفاع أو القطاع الأمني، متابعًا: «هناك رؤية مشتركة حول أهمية استقرار ليبيا والوصول إلى حل توافقي ليبي - ليبي يزيل التواجد الأجنبي ويعيد ليبيا إلى شعبها ويحافظ على استقرارها ووحدة أراضيها».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عقد مباحثات قمة بين الرئيسين، ستتناول جميع جوانب موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.