 صحيفة طبية: لقاح أسترازينكا ضد كورونا أظهر فعالية بنسبة 62% لمن أخذوا جرعتين كاملتين - بوابة الشروق
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صحيفة طبية: لقاح أسترازينكا ضد كورونا أظهر فعالية بنسبة 62% لمن أخذوا جرعتين كاملتين

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 7:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 7:04 م

ذكرت صحيفة «Lancet» الطبية أن لقاح «أسترازينكا» ضد فيروس كورونا أظهر فعالية بنسبة 62% لمن أخذوا جرعتين كاملتين، وفعالية بنسبة 90% على من أخذوا نصف جرعة ثم جرعة كاملة.

وبحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أشارت «أوكسفورد» في دراسة بالمجلة الطبية إلى أن لقاح كورونا الذي طورته شركة «أسترازينيكا» وجامعة «أكسفورد» أظهر فعالية بلغت 70.4٪، و62٪ للذين خضعوا لجرعتين كاملتين، و90٪ لدى من أخذوا نصف جرعة ثم جرعة كاملة.

وقال باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة «أسترازينيكا» إن شركة الأدوية بدأت في تقديم البيانات إلى السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم للحصول على موافقة مبكرة على اللقاح.


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