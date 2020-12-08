الحكومة الإثيوبية تقر بإطلاق قواتها النار على فريق للأمم المتحدة في تيجراي

أقرت الحكومة الإثيوبية، بأن قواتها أطلقت النار على فريق للأمم المتحدة في إقليم تيجراي، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وكانت مصادر دبلوماسيَّة، أفادت بأن فريقاً أمنياً تابعاً للأمم المتحدة، تعرَّض لإطلاق نار من قِبَل مجهولين، قرب مخيَّم للَّاجئين الإريتريين في إقليم تيجراي.

وأوضحت المصادر، أن مجهولين أطلقوا النار على الفريق الأممي ومنعوه من دخول مخيَّم للَّاجئين الإريتريين في تيجراي، مشيرةً إلى أن ملابسات الحادثة لم تتَّضح، ولم تُعرَف بعد الجهة المُنفِّذة للهجوم.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل الآلاف ونزوح نحو ستَّة وأربعين ألف شخص من إقليم تيجراي إلى السودان المجاور، جرَّاء المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر، فيما تتحدَّث منظَّمات إنسانيَّة عن أوضاع إنسانيَّة صعبة للاجئين والنَّازحين جرَّاء المعارك.