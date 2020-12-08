المسبار الصيني تشانج إي-5 يعود إلى سطح القمر

التقى المسبار الصيني "تشانج إي-5"، اليوم الثلاثاء، بسطح القمر، بعد أن أكمل بنجاح مهمته في نقل عينات من صخور القمر إلى مركبة فضائية أخرى من المقرر أن تعود إلى الأرض.



وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، نقلًا عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أن المسبار الصاعد "تشانج إي-5" هبط على القمر في الساعة 07:30 صباح اليوم الثلاثاء.



ووصف خبراء الفضاء الأمريكيون ذلك بأنه أكثر من مجرد حادث تحطم، لم يكن لدى مركبة الصعود آلية هبوط.



وقالت شينخوا: "الخروج من المدار وهبوط المركبة على سطح القمر يمكن أن يمنعها من أن تصبح حطامًا فضائيًا، ويؤثر على مهام المتابعة القمرية لدول أخرى".



كان المسبار الصاعد قد نجح يوم الأحد في مناورة الالتقاء والالتحام بالتحكم عن بعد في المدار حول القمر، ناقلًا عينات من القمر إلى المركبة المدارية العائدة من مدار القمر.



وبعد ذلك، انفصلت المركبة الفضائية عن المسبار الصاعد، وسوف تواصل الدوران حول القمر، في انتظار اللحظة المناسبة للعودة إلى الأرض. ومن المتوقع أن تهبط في منتصف ديسمبر الجاري، في مكان ما في منغوليا الداخلية.



وهذه هي المرة الأولى، التي تنجح فيها مناورة التحام في المدار الجوي، بدون وجود رائد فضاء منذ عمليات الهبوط الأمريكية والسوفيتية على سطح القمر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عندما جمعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي العينات الأخيرة من القمر.