عبدالمنعم سعيد: مصر وفرنسا في معسكر واحد ضد الأفكار الخاطئة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، إن المؤتمر الصحفى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان بمثابة مناظرة؛ القضية الأساسية فيها أنه لا يوجد فرنسي مسؤول يقبل بإهانة المسلمين بأي شيء وفي نفس الوقت لا يوجد مسلم يقبل إيذاء إنسان على ديانة أخرى.

وأوضح، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، أن «مصر وفرنسا في معسكر واحد لمواجهة الأفكار الخاطئة عن الآخر وديانته».

وتابع: «المعسكر الواحد يعنى المواجهة مع أفكار خاطئة وموجودة سواء فى معسكر المتطرفين أو الارهاب الذى يتشح بالدين ويقوم بجرائم ضد الانسانية».

واستطرد: «هناك مصالح مشتركة بين البلدين والعلاقات بين البلدين ممتدة منذ عهد شارل ديجول ومواقفه المعتدلة من مصر».